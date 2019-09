Brittiparlamentti torjui Johnsonin esityksen uusista parlamenttivaaleista – lordit kantoivat makuupusseja ylähuoneen istuntosaliin

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sanoi haluavansa vaalit, mutta ei suostunut tukemaan pääministerin ehdotusta ennen kuin sopimuksettoman EU-eron estävä laki on pantu täytäntöön.

– Hänestä taisi tulla maamme demokratian historiassa ensimmäinen oppositiojohtaja, joka kieltäytyy kutsusta vaaleihin. Voin vain spekuloida, mitä syitä hänen epäröintinsä taustalla on. Pahoin pelkään, että ilmiselvä johtopäätös on, että hän ei usko voittavansa, Johnson sanoi.

Ylähuoneen istuntoon vietiin makuupusseja



Alahuone hyväksyi aiemmin illalla muutosehdotuskierroksen läpi käyneen version opposition lakiesityksestä, jonka tarkoitus on estää sopimukseton EU-ero.

Laki edellyttäisi pääministeriä pyytämään EU:lta lykkäystä brexitiin, jos uutta erosopimusta EU:n kanssa ei ole syntynyt lokakuun EU-huippukokoukseen mennessä. Britannian on ollut määrä erota EU:sta 31. lokakuuta, mutta laissa kaavailtu jatkoaika jatkuisi ensi tammikuun loppuun saakka.

Oppositio perää todisteita neuvotteluista



Boris Johnson nousi Britannian pääministeriksi vain kuusi viikkoa sitten. Hän on luvannut viedä Britannian ulos EU:sta lokakuun loppuun mennessä joko sopimuksen kanssa tai ilman.

Johnson on sanonut neuvottelevansa EU:n kanssa uuden erosopimuksen ja samalla vauhdittanut valmisteluja sopimuksettoman brexitin varalle. Pääministeri on sanonut, että hänen tiiminsä on saanut aikaan "huomattavaa edistystä".