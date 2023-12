Brasilialainen Sepultura-metalliyhtye lopettaa uransa

Metallimusiikin brasilialainen konkariyhtye Sepultura lopettaa uransa. Bändi ilmoitti asiasta kotisivuillaan ja kertoi samalla tekevänsä pitkän jäähyväiskiertueen ennen kuin pistää pillit pussiin.



Neljän vuosikymmenen ajan toimineen Sepulturan viimeisen kiertueen on määrä kestää 18 kuukautta. Kiertueen konserteilta on tarkoitus äänittää livekokoelma.



Sepulturan parhaiden albumeiden joukkoon on rankattu usein pitkäsoitot Arise, Beneath the Remains sekä Chaos A.D.



Thrash metal -pioneeri Sepultura on tehnyt yhteistyötä suomalaisen Apocalyptican kanssa. Sepultura on myös vieraillut esiintymässä Suomessa.