Bolsonaro tuomitsee Brasilian mellakat – jo satoja otettu kiinni hallintorakennusten valtaamisiin liittyen

Brasiliassa kaikki maan entisen presidentin Jair Bolsonaron kannattajien valtaamat hallintorakennukset on tyhjennetty mielenosoittajista, kertoo maan oikeusministeri Flavio Dino New York Timesin mukaan. Aiemmin kerrottiin jo, että viranomaiset olivat saaneet kongressirakennuksen takaisin haltuunsa. Dinon mukaan myös presidentinpalatsi ja maan korkeimman oikeuden rakennus on nyt saatu tyhjennettyä.