Bloomberg: Sveitsiläispankeilta UBS:ltä ja Credit Suisselta vaaditaan selvitystä – epäillään auttaneen oligarkkeja pakotteiden kiertämisessä

Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg lähteisiinsä nojaten. Bloombergin mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö on lähettänyt selvityspyyntöjä myös yhdysvaltalaispankeille.

Pyynnöissä Yhdysvaltain viranomaiset ovat pyytäneet pankeilta selvitystä siitä, ketkä pankkien työntekijät hoitivat sittemmin pakotelistalle päätyneiden Venäjän kansalaisten asioita ja miten näiden asiakkaiden taustoja on pankissa selvitetty viime vuosina.

Pakotevälttelyn auttamisesta nostettu syytteitä

Euroopan unionin tavoin Yhdysvallat on asettanut talouspakotteita usealle Venäjän hallintoon kytkeytyvälle ihmiselle Ukrainan sodan vuoksi. Sittemmin myös Yhdysvalloissa on tullut ilmi tapauksia, joissa viranomaiset epäilevät ihmisiä siitä, että he ovat auttaneet oligarkkeja pakotteiden kierrossa.