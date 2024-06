Blinken kehottaa Israelia välttämään eskalaatiota Libanonissa

Tapasi myös CIA:n johtajan

Gallant keskusteli israelilaispanttivankien tilanteesta myös Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan Bill Burnsin kanssa. Burns on ollut mukana Yhdysvaltain, Qatarin ja Egyptin välittämissä neuvotteluissa Israelin ja Hamasin välillä.

– Haluan korostaa, että Israelin tärkeimpänä tavoitteena on vapauttaa panttivangit ja tuoda heidät kotiin perheidensä luo, ilman poikkeuksia, Gallant sanoi maanantaina ennen tapaamisiaan.

Gallantin on määrä tavata vierailunsa aikana myös Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin .

Yhdysvallat on tärkein tukija Israelille, joka on iskenyt Gazan kaistalle voimalla jo yli yhdeksän kuukauden ajan. Yhdysvaltain presidentillä Joe Bidenilla on kuitenkin alkanut olla erimielisyyksiä Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa Gazan siviilikuolonuhrien määrän kasvaessa.