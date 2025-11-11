Blind Channelin keväällä jättänyt laulaja-biisintekijä Joel Hokka palaa musiikin pariin uuden HOKKA-yhteensä kanssa.
Joel Hokka palaa musiikin pariin uuden yhtyeensä kanssa. Yhtye on tehnyt levytyssopimuksen raskaan musiikin julkaisijana tunnetun Nuclear Blast -musiikkiyhtiön kanssa. Yhtye julkaisee In the Darkness -debyyttisinkun tiistaina 11.11.
Lue lisää: Joel Hokka jättää Blind Channelin
Yhtyeessä vaikuttavat Joelin lisäksi kolme vuosikymmentä The Rasmus -yhtyeessä soittanut kitaristi-tuottaja Pauli Rantasalmi ja rumputaidoillaan viraali-ilmiöksi noussut rumpali Jimi Aslak.
Bändin ensiesiintyminen nähdään Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden startissa Ouluhallissa 31.12.2025.