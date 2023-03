Björn Wahlroosin johtama Sampo jakautuu – Mandatum listataan erillisenä yhtiönä

– Mandatum on merkittävä finanssipalveluiden tarjoaja, joka on vahvan brändinsä ansiosta hyvissä asemissa kasvaakseen sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta varainhoitotoimialan mahdollisessa konsolidaatiossa kotimaassa. Sammon strateginen fokus on vahinkovakuuttamisessa, ja siksi sen edellytykset tukea Mandatumin kasvua ovat hallituksen näkemyksen mukaan rajalliset, Wahlroos perustelee.

Edellytyksiä kasvaa myös ulkomailla

Sampo ilmoitti joulukuussa aloittavansa Mandatumia koskevan strategisen arvioinnin. Kun Sammon fokus on vahinkovakuutuksissa, on Mandatumilla toisenlainen profiili. Yhtiö on erikoistunut sijoittajien palveluun ja tarjoaa muun muassa omaisuuden- ja varainhoitoa, säästämisen ja sijoittamisen palveluita sekä henkilövakuuttamista. Asiakkaina on sekä yrityksiä, institutionaalisia sijoittajia että yksityishenkilöitä.