Billy Joel peruu kiertueensa: Aivosairaus

Yhdysvaltalainen laulaja Billy Joel, 76, peruuttaa kaikki suunnitellut kiertue-esiintymisensä aivosairauden takia.

Joelilla on hydrokefalus (NPH) eli aivojen nestekierron häiriö. Laulaja kertoo peruutuksesta muun muassa Instagram-tilillään.

Hydrokefaluksessa kallon sisäinen paine kohoaa ja aivokammiot laajenevat. Sairaus on aiheuttanut laulajalle kuulo- ja näköhäiriöitä sekä tasapaino-ongelmia.

Joelin lääkärien mukaan konsertit ovat pahentaneet laulajan oireita. Joel kertoo päivityksessään kuitenkin toivovansa, että voisi vielä konsertoida.

Billy Joelin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Piano Man ja We Didn't Start the Fire. Hänet on palkittu kuudesti Grammy-palkinnolla.