Bidenin mukaan Trumpin hallinnon toimet ovat koronarokotuksien irvikuva – tuleva hallinto haluaa käyttää kaikki annokset heti

– Rokotteet antavat meille toivoa, mutta niiden käyttö on ollut rokotuksien irvikuva. Rokotejakelu tulee olemaan suurin operationaalinen haaste, mikä meillä on kansakuntana ollut, Biden sanoi.

Bidenin edustaja kertoi uutiskanava CNN:lle, että Bidenin hallinnon tarkoitus on käyttää kaikki maassa valmistetut saatavissa olevat koronarokotteet heti eikä jättää puolta niistä varastoon sen vuoksi, että kaikki saisivat toisen tehosterokotuksensa ajoissa.

Yhdysvalloissa on rekisteröity eniten koronavirustartuntoja maailmassa, vajaat 22,3 miljoonaa. Vajaat 376 000 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttaman taudin seurauksena. Väkilukuun suhteutettuna kuolleita on miljoonaa asukasta kohti 1 132.