Biden nostamassa USA:n apulaisterveysministeriksi transsukupuolisen lääkärin: "Historiallinen ja erittäin pätevä valinta"

Jos nimitys vahvistetaan kongressin ylähuoneessa, Levinestä tulee liittovaltion historian ensimmäinen transsukupuolinen senaatin vahvistamassa johtavassa virassa. Levine on lastenlääketieteen ja psykiatrian professori Penn Staten lääketieteellisessä korkeakoulussa.

– Levine tuo vakaata johtajuutta ja oleellista asiantuntijuutta, joita tarvitsemme saattaaksemme kansan tämän pandemian lävitse. Hän on historiallinen ja erittäin pätevä valinta auttamaan tämän hallinnon terveystoimien johtoa, Biden kertoi.

Maan terveysministeriksi Biden on nimittämässä kalifornialaispoliitikon Xavier Becerran.

Terveysviranomaisten johtoportaan nimitykset ovat Bidenin hallinnolle tavallistakin tärkeämpiä keskellä koronapandemiaa, joka on surmannut liki 400 000 ihmistä Yhdysvalloissa. Bidenin hallinnon tavoitteena on, että 100 miljoonaa amerikkalaista on saatu rokotettua presidentin sadan ensimmäisen virassa vietetyn päivän aikana.