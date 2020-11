Biden kokoaa hallintoaan – kaikki nimetyt ehdokkaat työskentelivät myös Obaman leivissä

Lisäksi Biden on nimittämässä ministeriehdokkaitaan myös muihin virkoihin.

Ulkoministerin pestiin Bidenin ehdokas on entinen varaulkoministeri Antony Blinken.

Yhdysvaltain YK-suurlähettiläsehdokas on Linda Thomas-Greenfield. Samalla Biden aikoo palauttaa sanomalehti New York Timesin mukaan kyseisen suurlähettilään viran ministeritasoiseksi.

Biden on nimittämässä myös Jake Sullivanin Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantajaksi. Sullivan toimi Bidenin turvallisuuspoliittisena neuvonantajana Bidenin ollessa maan varapresidenttinä.

Yhdysvaltain senaatin on vielä vahvistettava presidentin ehdokkaiden nimitykset ministereiksi. Senaatin hallinta on vielä auki, sillä Georgiassa on vielä jaossa tammikuussa kaksi senaattoripaikkaa sen jälkeen, kun senaattorikisa meni toiselle kierrokselle.