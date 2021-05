Berlusconi taas sairaalaan, kärsii koronan jälkitaudeista

Kyseessä on jo Berlusconin neljäs sairaalareissu tänä vuonna, ja kolmas sitten maaliskuun.

Berlusconilla on ollut terveyshuolia ennenkin: muun muassa vuonna 2016 hänelle tehtiin avosydänleikkaus. Hän on kuitenkin selättänyt vaivat ja jatkanut myös politiikassa sitkeästi eteenpäin huolimatta skandaaleista ja oikeusjutuista, mikä on tuonut hänelle lempinimen Kuolematon.