Berliinin "kirottu" lentokenttä avataan vihdoin, mutta juhlaan ei ole aihetta – "Me vain yksinkertaisesti avaamme"

Riehakasta juhlamieltä on turha yrittää viritellä.

– Me vain yksinkertaisesti avaamme. Mitään juhlia ei järjestetä, sanoo lentokenttäyhtiön johtaja Engelbert Lütke-Dalrup.

Kentän toiminta pyörähtää virallisesti käyntiin lauantaina kahdelta iltapäivällä, kun Lufthansan ja EasyJetin -koneet laskeutuvat Saksan entisen liittokansleri Willy Brandtin nimeä kantavalle kentälle. Ensimmäinen lähtö uudelta kentältä on EasyJetin lento Lontoon Gatwickiin sunnuntaiaamuna.

Vielä yksi merkkipaalu on luvassa sunnuntaina 8. marraskuuta, kun vanha Tegelin lentokenttä lopulta suljetaan lentojen siirtyessä Brandenburgin kentälle. Siinä, missä jälkimmäisen valmistuminen kesti 14 vuotta, rakennettiin Tegel vuonna 1948 vain 90 päivässä tukemaan ilmasiltaa Neuvostoliiton saartamaan Länsi-Berliiniin. Tegelin kiitotie oli valmistuessaan pisin Euroopassa.

Avajaiset peruttiin 2012 viime tipassa

Sen jälkeen historia on ollut sekoitus huonoa johtamista ja päätöksiä, ammattitaidottomuutta ja jopa korruptiota. Teknisistä ongelmista mainittakoon muun muassa kilometrikaupalla väärin asennettuja kaapeleita, liian lyhyitä liukuportaita ja väärin numeroituja ovia.

Julkinen tuki tarpeen vielä pitkään

Viivästysten ja korjausten vuoksi uuden lentokentän alkuperäinen vajaan 2 miljardin euron kustannusarvio on yli kolminkertaistunut 6,5 miljardiin euroon.

Viimeisin vitsaus eli koronapandemia on ainakin lyhyellä tähtäimellä BER-kentälle sekä kirous että siunaus. Tulot lentoyhtiöiltä jäävät murto-osaan oletetuista, eikä kentän liikkeisiin ja hotelleihin riitä tarpeeksi asiakkaita.

Toisaalta vielä vuosi pari sitten Berliinissä surtiin sitä, että uusi kenttä on jo valmistuessaan liian pieni halpalentojen räjähdysmäisesti lisäämien lentomatkustajien määrälle. Tämä huoli on nyt ainakin aluksi pyyhitty pois. Brandenburgin kentällä ei nähtäne hetkeen pahoja ruuhkia, kun liikenne on tällä hetkellä alle neljäsosan normaalista.