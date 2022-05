Belgian apinarokkotapaukset yhdistetty fetissifestivaaleihin, kertovat tapahtuman järjestäjät

Darklands-festivaali on varoittanut toukokuun alkupuolella järjestetyn nelipäiväisen tapahtumansa kävijöitä, että belgialaisviranomaiset ovat yhdistäneet tartunnat tapahtumaan.

Festivaalin verkkosivuilla kerrotaan olevan syytä olettaa, että viruksen olisivat festivaaleille tuoneet ulkomaiset vieraat sen jälkeen, kun muissa maissa on havaittu tuoreeltaan tautitapauksia. Useat Euroopan maat ovat kertoneet tartunnoista viime aikoina.

Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut tutkivansa taudin mahdollisia kytköksiä miesten väliseen seksiin. WHO:n mukaan monet ilmoitetuista tapauksista on havaittu homo- ja biseksuaalisilla miehillä tai miesten kanssa seksiä harrastavilla miehillä.