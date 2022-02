BBC: Ukraina lupaa rahoitusta lentoyhtiöille pitääkseen ilmatilansa auki – Finnair lentää yhä Länsi-Ukrainan yli

Shmygalin mukaan hallitus on kohdentanut 16,6 miljardia hryvniaa eli yli 500 miljoonaa euroa taatakseen kaupalliset lennot ilmatilassaan.

Lauantaina hollantilainen KLM sanoi keskeyttävänsä lennot Ukrainaan, ja saksalainen Lufthansa on sanonut harkitsevansa asiaa. Ukrainan infrastruktuuriministeriö vakuutti sunnuntaina lausunnossaan, että maan ilmatila pysyy avoinna.

Ministeriön mukaan maan ilmatilassa lentää 29 ulkomaista lentoyhtiötä, lentoja on 34 maasta.Ministeriön lausunnon mukaan joillakin lentoyhtiöillä on vaikeuksia vakuutusmarkkinoiden vaihteluiden kanssa. "(Ukrainan) valtio on valmis tukemaan lentoyhtiöitä ja aikoo antaa lisää rahoitustakuita lentomarkkinoiden tukemiseksi", ministeriön lausunnossa sanottiin.