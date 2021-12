Britannian pääministeri Boris Johnsonille perheenlisäystä, pariskunnalle syntyi tytär

Johnsonilla on nyt yhteensä seitsemän lasta. Nykyinen avioliitto on pääministerin kolmas.

Johnsonilla on neljä lasta aiemman vaimonsa Marina Wheelerin kanssa. Lisäksi hänellä on yksi, avioliiton ulkopuolisesta suhteesta vuonna 2009 syntynyt tytär. Johnson ei pitkään suostunut julkisesti puhumaan asiasta, mutta myönsi viimein syyskuussa amerikkalaisen NBC-kanavan haastattelussa, että hänellä on kuusi lasta.