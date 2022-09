Barack ja Michelle Obaman viralliset muotokuvat julkistettiin Valkoisessa talossa

Entisen presidentin ja tämän puolison muotokuvat on perinteisesti paljastettu seuraavan presidentin kaudella, mutta Donald Trumpin kaudella Obamia ei kutsuttu vierailulle.

Michelle Obamalle Biden lisäsi, että "me emme olisi pystyneet siihen ilman sinua".

– On vanha sanonta, että jos etsit ystävää Washingtonista, niin hanki koira. Onnekseni sain työskennellä hyvän kumppanin ja ystävän kanssa. Amerikka on onnekas, kun sillä on sinut presidenttinään, sanoi Obama Bidenille.