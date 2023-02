Bachelor-villalle saapuu neljä uutta sinkkua – nämä naiset laittavat pakan sekaisin!

Bachelor Suomi -villalla koetaan monenlaisia tunteita ensi viikon tiistaina nähtävissä jaksoissa, kun villalle saapuu yllättäen neljä uutta naista. Mukana on muun muassa Miss Tampere 2020. Tutustu naisiin tästä!

Taru, 29, Lontoo

Taru on sanavalmis moniosaaja, joka identifioituu huumorintajunsa kautta. Huumori on hänen luonteessa kantava elementti ja iloinen asenne paistaa pitkälle. Hän on stand-up-koomikko ja kirjailija kahden koomisen deittailukirjan takana. Hän on myös päivätyössä finanssialan toimistotyöntekijänä. Tarulla on 13 000 seuraajaa Instagramissa. Hän on asunut monta vuotta ulkomailla, Australiassa ja nykyisin Lontoossa.

Hän kokee vahvuudekseen itsevarmuuden ja karisman, mutta saattaa välillä ajautua "yliajattelemaan" asioita. Hänen kanssaan saa nauraa, sillä hauskoja letkautuksia riittää.

Häneltä ei juttu lopu kesken, vaan pystyy puhumaan loputtomiin aiheesta kuin aiheesta. Omien sanojensa mukaan hän välillä innostuu kertomaan vähän liikaakin itsestään ihan umpi tuntemattomillekin. Taru on oppinut viime vuosien aikana olla välittämättä siitä, mitä muut ihmiset hänestä ajattelevat.

Mona, 20, Valkeakoski

Mona on kansainväliseksi merkonomiksi valmistunut. Hän janoaa uusia kokemuksia ja seikkailuja. Mona on energinen ilopilleri. Mona kuvailee itseään vähän höhläksi, sillä hassuttelu kuuluu luonteeseen ja nainen ottaakin usein viihdyttäjän roolin porukoissa. Monalle on tärkeää, että ympärillä olevilla ihmisillä on hyvä olla eikä ketään jätetä yksin. Kiltin, mutta kuplivan luonteen vuoksi häntä on helppo lähestyä.

Joskus Monalla saattaa mennä pienestäkin asiasta hermot, mutta hetken sulattelun jälkeen asialle jo nauretaan. Tanssi ja teatteri ovat olleet intohimon kohteita naisella jo pitkään. Mona on porukan nuorin, mutta kuvailee itseään ikäisekseen kypsäksi.

Heta, 26, Tampere

Heta on anestesiahoitaja, jonka arki kuluu crossfitin, töiden ja perheen kanssa vietetystä ajasta. Heta on alun perin maalta, ja on omien sanojensa mukaan muista poikkeava, sillä kävi yläasteensijaan sisäoppilaitoksen pienessä kylässä Pälkäneellä. Heta kuvailee itseään maalaisesta, kaupunkileidiksi kasvaneeksi vihervassariksi, jolle pehmeät arvot ovat tärkeitä. Heta arvostaa hyviä käytöstapoja ja uskoo aina ihmisten kiltteyteen.

Heta on olemukseltaan rento ja avoin ja omien sanojensa mukaan verbaalisesti karski ja rääväsuu. Samanaikaisesti hän on kuitenkin lempeä ja ystävällinen. Suhtautuu asioihin intohimolla ja hyppää spontaanisti uuteen. Heta kuvailee kuitenkin itseään huonoksi häviäjäksi, jolla tappio menee tunteisiin.

Emilia, 23, Tampere

Emilia on Seinäjoelta Tampereelle muuttanut opiskelija ja vaatekaupan myyjä. Emilia kuvailee itseään vanhanaikaiseksi romantikoksi, joka kokee elävänsä kuin romanttisessa elokuvassa, jossa voi tapahtua mitä vaan, missä vaan. Avoimuus on Emilian suurin valttikortti ja omien sanojensa mukaan häneen luotetaan "satarossaa".

Hän myöntää olevansa hedonisti ja hakevansa mielihyvää monista asioista. Sanavalmis nainen, joka löytää iloa pienistäkin jutuista. Vahvasti yrittäjäsielu, joka haluaa rakentaa itselleen vankkaa tulevaisuutta ja suunnitella elämää. Ei omista televisiota eikä katsele Netflxiä, vaan menee mielummin ulos touhuilemaan, niin kuin maalaislikat tekee. Erittäin positiivinen ja aurinkoinen. Miss Tampere 2020!

Bachelor Suomi MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla tiistaisin klo 21. Bachelor: Ruusun jälkeenMTV Katsomossa tiistiaisin.