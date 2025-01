Bachelor Suomi -villalla herkistytään kyyneliin: "Toivon, ettet loukkaannu tästä"

Bachelor Suomi -ohjelman yhdeksännessä jaksossa ratkotaan sinkkunaisten välisiä konflikteja.

Bachelor Suomen yhdeksäs jakso esitetään MTV3:lla 22. tammikuuta. Jaksossa nähdään jälleen naisten keskistä välienselvittelyä, kun jo aikaisemmissa jaksoissa tukkanuottasille ajautuneet Fanni ja Belle istuutuvat alas keskustelemaan.

Fanni haluaa selvittää hänen ja Bellen väliset ongelmat.

Fanni lähestyy Belleä pyytäen, voisiko kaksikko jutella. Keskustelun lomassa tulee ilmi, ettei Belle ole kokenut oloaan mukavaksi istuessaan Fannin vieressä villalla.

– Sanoit minulle, että sinua on triggeröinyt se, kun olen sanonut, että "älä hyökkää minun kimppuuni", Fanni aloittaa.

– Joo, se on minulle todella triggeröivä kommentti, koska minulle on sanottu niin monta kertaa, vaikkei tarkoitukseni ole hyökätä kenenkään kimppuun. Vetäydyn todella helposti, jos minulle tulee sellainen olo, että kaikki mitä teen nähdään hyökkäyksenä, Belle selittää.

– Oletko ajatellut, että myös minulla on tunteet. Samalla tavalla, kun sinua on triggeröinyt minun kommenttini, niin kun sinulla on tunnekuohu päällä, sinä olet todella vahva, Fanni toteaa.

Bellellä on ollut epämukava olo Fannin seurassa.

"Toivon, ettet loukkaannu tästä"

– Toivon, ettet loukkaannu tästä. Näen, että tunnet kovaa, ja on hieno asia näyttää tunteita. Toivoisin silti, että täällä olisi hieman kunnioittavampi ilmapiiri. Sen sijaan, että vetäydyt huoneeseesi tai olet hiljaa, toivoisin, että pystyisit antamaan itsestäsi hieman enemmän. Reaktiosi vetää koko ryhmän syviin vesiin, Fanni selittää.

– Olen yrittänyt koko ajan, mutta se on vain koko elämäni ollut itsepuolustusmekanismini, Belle harmittelee.

Lopulta molemmat osapuolet pyytävät toisiltaan anteeksi ja poistuvat pöydän äärestä yhdessä.