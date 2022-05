Bachelor-sinkku tekee yllättävän tunnustuksen: "Se, että olen ottanut Timolta ruusun, on ollut sun kiusaamiseksi"

Bachelor 2022 -ohjelman 10. jaksossa Tuomas ja Katja lähtevät kahdestaan treffeille. Tuomas kysyy deittien lomassa treffikumppaniltaan, millaisia tunteita tällä on rakkauden etsimiseen ja romantiikkaan liittyen.

– No Timo on aika selkeä mulle. Voisin tehdä Timosta mun kaverin. Se, että olen ottanut Timolta ruusun, on ollut sun kiusaamiseksi viimeiset kaksi ruususeremoniaa, nainen paljastaa.