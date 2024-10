Automies Kaikkosella taas syytä irvistykseen – "Voiko ihanammin päivä enää alkaa?"

6:20

Näin vaihdat renkaat autoosi. Renkaanvaihto nykyautoon on yllättävän monimutkainen toimenpide. Mikäli et tiedä, mitä pitää tehdä tai et omista kunnon työkaluja, kannattaa homma jättää ammattilaisten hoidettavaksi. Autoliiton videolla näytetään, miten renkaanvaihto suoritetaan oikeaoppisesti.