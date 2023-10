Autokansi romahtanut Eckerö Linjenin laivalla Ruotsissa

Karlssonin mukaan kaksi ihmistä on loukkaantunut. Hänellä ei ollut tietoa loukkaantumisten vakavuudesta.

– Mies kannettiin ulos autosta. Hänen päästään vuoti verta. Sen jälkeen nainen tuli ulos autosta. Hän on oli sekavan oloinen ja myös hänestä vuosi verta, Dahl kertoo TV4:lle.

Juttua korjattu 13.10.2023 kello 11.45: Jutussa luki, että laiva on Eckerö Linen. Kyse on Eckerö Linjen laivasta. Ahvenanmaalainen Eckerö Linjen on Suomen ja Viron välillä liikennöivän Eckerö Linen sisaryhtiö.