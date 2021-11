Autojätti harkitsee vakavasti F1-sarjaan liittymistä – "Päätös on tehtävä pian"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Porsche on ollut yhdessä sisaryhtiönsä Audin kanssa pitkään mukana huhuissa seuraavan moottoriaikakauden valmistajiksi . Kumpikin brändi kuuluu Volkswagen-konserniin.

– Se on ainakin varmaa, että jos päätös tehdään, sitä ei voi odottaa liian pitkään, koska jos haluat kisata vuonna 2025, sinun täytyy aloittaa tiettyyn aikaan. Olemme siinä tilanteessa, Laudenbach tähdensi.

– Yksi tärkeä pointti on kulujen hallittavuus. Myös moottorivalmistajien kulukatosta on ollut keskustelua. Se on tärkeää, sillä moottoriurheilua ei voi harjoittaa mihin tahansa hintaan. Se täytyy aina olla oikeassa hyötysuhteessa yhtiön kannalta, Laudenbach muistuttaa.