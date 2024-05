Auto törmäsi Presidentinlinnan viereiseen päävartioon Helsingissä – katso kuvat

MTV Uutisten toimittajan kuvaamassa kuvassa näkyy auto, jonka turvatyynyt ovat auenneet törmäyksen seurauksena. Poliisin mukaan kyseessä ollut auto on taksi, jonka kuljettaja on alustavien tietojen mukaan saanut sairaskohtauksen ja törmännyt autolla päävartion edustalla olevaan tolppaan. Kuljettaja on toimitettu sairaalahoitoon.