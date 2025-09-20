Ulvilassa tapahtui ulosajo.
Ulvilassa Satakunnassa on ollut tänään raju auton ulosajo, Lounais-Suomen poliisi kertoo. Poliisi on katkaissut ulosajon jäljiltä liikenteen tapahtumapaikalla.
Poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta aamupäivällä hieman ennen kymmentä. Onnettomuus tapahtui Helsingintiellä noin kilometrin päässä Nakkilan rajasta.
Henkilöauto oli ajamassa Porin suuntaan ulosajon tapahtuessa. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa oli kaksi osallista.
Paikalla on käytössä kiertotie Haistilantien, Porintien ja Ruskilankadun kautta.