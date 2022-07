Australiassa asuva Huippukokki Tomi Björck nauttii Suomen kesästä – saunakuva ihastuttaa somessa

Björck on julkaissut lukuisia kuvia Instagramiinsa ja yksi kuvista herättää erityistä ihastusta keittiömestarin seuraajissa. Björk julkaisi kuvan vaimonsa Minka Björckin kanssa saunasta. Nauravainen pariskunta nauttii perinteisistä löylyistä näyttelijä Jasper Pääkkösen omistaman yleisen Löyly-saunan lauteilla.

Kuvassa kaksikolla on koivunvihdat käsissään ja selkeästi niitä on käytetty, sillä irtonaisia lehtiä on ympäri lauteita.