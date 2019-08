Australialainen lentoyhtiö tähtää korkealle – suunnitelmissa maailman pisimmät matkustajalennot: "Vain yhdeksän lentokonetta pystyy tällaiseen"

Lokakuussa alkavien testilentojen tarkoitus on selvittää, miten ihmiskeho jaksaa koko uuvuttavan matkan ajan. BBC:n mukaan matkustajalennot alkavat vuonna 2022.

Lentomatkustajat joutuisivat kuitenkin todennäköisesti maksamaan 19 tunnin suoralennoista tavallista lentoa enemmän, sillä lentoyhtiöille on kalliimpaa tehdä vain yksi lento kahden sijasta.

"Vain yhdeksän lentokonetta pystyy tällaiseen lentoon"



Vaih yhdeksän lentokonetta kykenee 19-tuntiseen lentoon

– Maailmassa on 20 000 lentokonetta, jotka lentävät joka päivä, mutta vain yhdeksän lentokonetta pystyy tällaiseen lentoon, sanoo ilmailu- ja talousanalyytikko Bjorn Fehrm CNN:lle.

BBC:n mukaan maailman pisin matkustajalento on tällä hetkellä Singapore Airlinesin tarjoama lento Singaporesta New Yorkiin. Lentomatka on yli 15 000 kilometriä pitkä ja kestää lähes 18 ja puoli tuntia.