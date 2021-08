Aurinko ja lentokoneet houkuttelivat väkeä Kaivopuistoon koronasta huolimatta – taivaalla nähtiin tänään hyvän sään koreografia

– Jälkikäteen voi viisastella, että silloin taisi olla koko maassa uudet tautitapaukset lähes minimissä, mutta onhan tässä rokotusaste noussut sen jälkeen. Se on aika isokin plussa tässä, kommentoi Kaivari 21:n tapahtumajohtaja Markku Kyyrönen STT:lle ennen tapahtuman alkua.

Tapahtumajohtajan toiveena oli etukäteen, etteivät kaikki ihmiset pakkautuisi Kaivopuistoon. Lentonäytöksessä kun on se etu, että sen näkee ja kuulee kauas.

– Esiintymislavan eteen ei ole tarvetta mennä, kun esiintymislava on taivaalla, Kyyrönen tiivisti.

Hävittäjän ohjaamoon pääsi maassa

– Suomi on vienyt läpi äärimmäisen ammattimaista hankintaprosessia, ja olen vakuuttunut, että saatte juuri sellaisen vastauksen, joka on sopiva teille. Todella toivon, että se on Eurofighter, Quin sanoi.