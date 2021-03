Asianajaja: Vankilassa kovia kipuja poteva Navalnyi pelkää henkensä puolesta

Navalnyin avustajan Leonid Volkovin mukaan Navalnyi on saatettu viedä sairaalaan ja "hänelle on tapahtunut jotain hyvin pahaa". Volkovin mukaan kaksi Navalnyin asianajajaa on saanut luvan vierailla Pokrovin rangaistussiirtolassa runsaan sadan kilometrin päässä Moskovasta, missä Navalnyi suorittaa rangaistustaan.