Rooma Mourinhomanian vallassa – pääkaupungissa poikkeuksellinen innostus seuraa kohtaan

AS Roman kannattajat ovat lähteneet tähän kauteen poikkeuksellisen innokkaina. Jose Mourinhon luotsaama joukkue on Italian pääkaupungissa kiinnostava taas monen vuoden jälkeen. Espanjalaislehti Marca puhui jopa "Mourinhomaniasta", kun se uutisoi, että kausikortteja AS Roman otteluihin on myyty poikkeuksellisen paljon.

Kausikorttimyynti on viimeksi ollut yli 30 000 kaudella 2004-2005, mutta nyt kausikortteja on mennyt kaupaksi jo yli 36 000.

Ottelussa Cremonesea vastaan Stadio Olimpicolla oli reilut 60 000 silmäparia seuraamaassa, kun AS Roma otti voiton 1–0. Joukkueen vetovoimaa on lisännyt tälle kaudelle muun muassa Serie A:n tähtipelaaja Paulo Dybala, joka tuli Juventuksesta Roomaan ilmaisella siirrolla.

Pääkuvan videolta näet parhaita paloja Jose Mourinhon ja AS Roman otteista Cremonesea vastaan.