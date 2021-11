Arvio meni pieleen: Toisen koronarokoteannoksen kattavuus ei yltänyt vielä 80 prosenttiin

Toisen rokoteannoksen saaneita on lähes 3,89 miljoonaa.

12 vuotta täyttäneistä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 85,9 prosenttia eli hieman alle 4,2 miljoonaa ihmistä.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu tänään 788, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu runsaat 8 340 tartuntaa, mikä on 649 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.