Armenialaisviranomaiset: Jo yli kolmannes Vuoristo-Karabahin asukkaista on paennut Armeniaan

Jo yli kolmannes Vuoristo-Karabahin asukkaista on paennut Armeniaan, kertoivat armenialaisviranomaiset keskiviikkona. Armeniaan on tullut Vuoristo-Karabahista yli 50 000 pakolaista sitten sunnuntain, jolloin Azerbaidzhan avasi ainoan Vuoristo-Karabahista Armeniaan johtavan tieyhteyden yhdeksän kuukautta kestäneen sulun jälkeen.



Vuoristo-Karabahissa on asunut noin 120 000 armenialaistaustaista ihmistä. Osa paenneista kertoi Vuoristo-Karabahin separatistihallinnon hätistelleen heitä lähtemään.



Azerbaidzhan valtasi Vuoristo-Karabahin salamahyökkäyksellä viime viikolla.



Pakolaisia on jo nyt paennut Vuoristo-Karabahista enemmän kuin mihin Armenia on varautunut. Armenian hallitus on sanonut varautuneensa 40 000 perheen vastaanottamiseen, mutta pääministeri Nikol Pashinjanin tiedottajan mukaan majoitus on tähän mennessä järjestynyt vasta alle 3 000 ihmiselle.



Jo valmiiksi kovan paineen alla oleva Pashinjan saattaa saada käsiinsä vielä humanitaarisen kriisin. Maan oppositio lopetti tiistaina toistaiseksi hallitusta vastustavat protestinsa, jotta ne eivät häiritsisi pakolaisten vastaanottoa.



Politiikan asiantuntija Boris Navasardjan arveli kuitenkin uutistoimisto AFP:lle, että pakolaiskriisillä voi silti olla vielä merkittäviä sisäpoliittisia vaikutuksia Armeniassa.