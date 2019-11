Arkistoista löytynyt yli 100-vuotias valokuva sai internetin epäilemään Greta Thunbergia aikamatkaajaksi: "Hän on aikamatkustaja tulevaisuudesta ja tullut pelastamaan meidät"

New York Post kertoo, että Washingtonin yliopiston arkistoista kaivettu kuva esittää kolmea lasta työskentelemässä kultakaivoksella Kanadassa.

Yhdellä tytöistä on yksittäinen tiukka letti hiuksissaan ja vakava ilme, kuten Thunbergillakin usein julkisissa esiintymisissään on.

"Tämä on uusi suosikkisalaliittoteoriani"

Ruotsalainen 16-vuotias Thunberg on tullut kuuluisaksi ilmastoaktivismistaan. Hän aloitti reilu vuosi sitten Ruotsissa ilmastolakon ja kieltäytyi menemästä kouluun, jos poliitikot eivät toimi ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Thunbergin ilmastolakko alkoi kerätä huomiota, ja lapset ja nuoret ympäri maailman liittyivät hänen ilmastolakkoonsa. Tänä syksynä Thunberg piti YK:n ilmastokokouksessa tunteikkaan puheen poliitikoille, joissa hän kysyi "miten he kehtaavat varastaa hänen unelmansa ja lapsuutensa tyhjillä sanoilla".

Valokuvan alettua kiertää sosiaalisessa mediassa ihmiset innostuivatkin vitsailemaan, että Thunberg on saapunut tulevaisuudesta pelastamaan ihmiskunnan.

– Tämä on uusi suosikkisalaliittoteoriani. Greta on aikamatkustaja tulevaisuudesta ja on tullut pelastamaan meidät, eräs tviittaja vitsaili.