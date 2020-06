Antti Tuisku luonnehti kohuttua uutta albumiaan terapeuttiseksi kokemukseksi: "Levyn tekeminen täytti minussa aukkoja"

– Koen, että minun sisälläni asuu suuri etsijä ja herkkä, rikkinäinen poika, jolla on ollut hirveän suuri tarve kuulua johonkin yhteisöön, Tuisku perusteli valintaansa työstää uudessa albumissaan uskontoa Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Levyn tekeminen täytti minussa sellaisia aukkoja, mitä minussa on ollut. Se on ollut terapeuttinen kokemus.

– Toivon, että mahdollisimman moni kuuntelisi sen levyn kokonaan. Se on upea kokonaisuus, jossa on monta tasoa. Siellä on provokaatiota ja samalla mieletön määrä etsimistä ja kaipaamista, Laajasalo kommentoi.