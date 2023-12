"Ei ole tervettä": Keskustan puoluesihteeri vaatii presidenttiehdokkaita rauhoittamaan työmarkkinoiden "koston kierrettä"

Siika-aho kehaisi samalla oman puolueensa ja valitsijayhdistyksen ehdolle asettamaa Olli Rehniä ja huomautti, että tämä on ainoana ehdokkaista vedonnut eheyden ja sovun puolesta.



– Rehn viestitti viimeksi tällä viikolla hallituksen, Hakaniemen ja Etelärannan suuntaan, että sopimusyhteiskunta on yhä pienen kansakunnan voimavara. Rehn on aivan oikeassa, sillä laskun tästä osapuolten ylimielisestä kukkotappelusta maksavat yrittäjät ja pienituloiset palkansaajat, Siika-aho sanoi.