Anssi Heikkilä kertoo, miten Belgian TTK eroaa suomalaisesta

Suomen ja Belgian Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmissa on Anssi Heikkilän mukaan eroja.

Kaksinkertainen Suomen Tanssii Tähtien Kanssa -voittaja Anssi Heikkilä on mukana parhaillaan käynnissä olevalla belgialaisella TTK-kaudella. Heikkilä kertoi Huomenta Suomen haastattelussa torstaina 13. maaliskuuta, miten belgialainen formaatti eroaa suomalaisesta.

Esimerkiksi kisasta putoaminen tapahtuu Belgiassa eri tavalla kuin Suomessa.

– Siellä lasketaan tuomaripisteet ja yleisöäänet ja kaksi heikointa paria joutuvat tanssimaan ensimmäisen tanssinsa uudestaan seuraavan lähetyksen alussa. Siitä toinen putoaa tuomareiden päätöksellä pois, Heikkilä kertoo.

Ensimmäistä lähetystä varten Belgiassa harjoitellaan vain seitsemän päivän ajan, kun Suomen TTK:ssa harjoitusjakso kestää jopa kolme viikkoa.

Itse tv-lähetys eroaa Suomen versiosta ainakin visuaalisesti.

– Siellä on ehkä hieman enemmän valoja ja visuja käytössä. Lisäksi siellä on pyrotekniikkaa, eli siinä mielessä se on jollain asteella näyttävämpi.

– Mutta sitten heillä ei ole live-bändiä vaan musiikit tulevat koneelta. Siinä sellainen puoli, jonka Suomi vie ehdottomasti puolelleen, Heikkilä tuumaa.

Myös tanssiesityksen valmistelu tapahtuu hieman eri tavalla kuin Suomessa.

– Minulle annetaan biisi ja esityksen teema tai juoni, että millainen he haluaisivat sen olevan. Sieltä annetaan myös aika pitkälti puvut vain suoraan, eli minun ei tarvitse itse miettiä mitään. Itse tykkäisin olla enemmän osana prosessia päättämässä niistä, Heikkilä sanoo.