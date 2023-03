Anna-Maja Henriksson lukee Tommolalle juuri löytämäänsä isänsä sota-ajan kirjettä

Vain muutama päivä ennen haastattelua Anna-Maja Henriksson löysi sotaan lähteneen isänsä 20-vuotiaana kirjoittaman kirjeen. Kirje on kirjoitettu ensimmäisen loman aikana heinäkuussa vuonna 1942.

– Hän kirjoittaa myös, miten hankala on mennä takaisin rintamalle, mutta hän tietää, että hänen on mentävä, sillä kyseessä on Suomen tulevaisuus.