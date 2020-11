Ammattiliitto Pro aloitti kolmen päivän tukilakon Elisassa ja Teliassa

Lakon on tarkoitus kestää perjantaihin puoleenyöhön asti.

Taustalla on ict-alan alihankintapalveluita tuottavan Suomen Kotidatan työehtokiista.

Työriita on jatkunut pitkään. Nyt meneillään oleva lakko on kestänyt yhtä mittaa kaksi viikkoa. Kiistaa on ratkottu useaan otteeseen valtakunnansovittelijan johdolla, mutta myös osapuolten välisin neuvotteluin.