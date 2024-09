Amanda Kotaja ylsi paralympiamitaliin

Paralympiamitali on Kotajalle uran toinen. Tokion paralympialaisista hän sai hopeaa samalta matkalta. Pariisissa finaalin vauhti oli vielä kovempi, mitä Kotaja oli ajatellut. Omaa suoritustaan hän ei kuitenkaan moittinut.

Myös Leo-Pekka Tähti kelasi pronssia

– Hän on ollut pitkään mukana, ja olen iloinen hänen puolestaan, että sai vihdoin kruunun hienolle uralleen. Yllätys, että Paeng-Nuea jäi hopealle, Tähti pohti kilpakumppaneiden sijoituksia.

Kaksijakoiset fiilikset

Paralympiamitali on uransa kuudensissa paralympialaisissa kilpailleelle Tähdelle kahdeksas. Tähti ei kokenut varsinaisesti epäonnistuneensa finaalissa, mutta täysin nappiin kisa ei mennyt.

Kultaa Tähti on voittanut Ateenasta vuonna 2004 sekä 100 että 200 metriltä. Pekingissä 2008, Lontoossa 2012 ja Rio de Janeirossa 2016 kultaa tuli sadalta metriltä. Lisäksi pronssia hän vei Pekingissä 200 metriltä.

Vieläkö arvokisoihin?

– Täytyy ehkä päästää vähän höyryjä, että pääsee miettimään miltä se tuntuu. Täällä oli hyvä kisata ja meillä on Suomen joukkueessa ollut hyvä henki, Tähti kertoi Ylellä.

Kaikki matkat mukaan luettuna Tähti on kerännyt peräti 34 arvokisamitalia. MM-kisoista hän on voittanut viisi kultaista, neljä hopeista ja kolme pronssista mitalia. EM-kisoissa Tähti on ollut suvereeni. Sitä todistaa kymmenen eri matkojen kultaa, kolme hopeaa ja yksi pronssi.