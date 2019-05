Alma-robotti auttaa pitkäaikaissairaita lapsia osallistumaan opetukseen – oppilas voi viitata ja puhua robotin kautta

Oppilas voi viitata ja puhua robotin kautta ohjaamalla sitä tabletilla. Hän voi myös kääntää robotin päätä, jossa on kamera, ja jopa viestiä tunnetiloistaan muille robotin ilmeiden avulla.

AV1-etäopetusrobotti on viimeksi hankittu Tampereelle, jossa sitä on kokeiltu sairaalakoulussa. Robotteja on käytössä noin kymmenessä kunnassa.