Alkoholin myynti loppuu Tallinnassa koronan takia jo kello 23 – "Alkoholi saa vaaran tunteen katoamaan"

Alkoholin myynti on kielletty kaupoissa ja ravintoloissa Harjumaalla eilisestä alkaen kello 23-06. Viron viranomaiset rajoittavat myyntiä huomisesta maanantaista alkaen myös Põlva-, Valga- ja Võrumaalla. Alkoholimyynnin yörajoitukset jatkuvat edelleen Tarton maakunnassa ja Itä-Virumaalla, kertoo Postimees-lehti .

Kielto on voimassa toistaiseksi. Viranomaisten mukaan rajoitusten höllentäminen riippuu pääosin ihmisten omista asenteista, käyttäytymisestä ja turvavälien noudattamisesta. Viranomaiset arvioivat rajoituksen tarpeellisuuden kerran viikossa.

– Tartuntatautien leviämisen kannalta Tallinna on Virossa suurin riskialue. Harjumaalla oli perjantaiaamuna 61 aktiivista tapausta, ja näyttää siltä, että osa potilaista on saanut tartunnan suoraan tai välillisesti viihdekeskuksista, joissa on tapana käyttää alkoholia, kommentoi poliisipäällikkö Kristian Jaani.