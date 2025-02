Alexei Navalnyi saa muistomerkin Helsinkiin Kremlille kiusalliseen paikkaan

Edesmennyt venäläinen oppositiopoliitikko Alexei Navalnyi saa muistomerkin Helsinkiin Venäjän suurlähetystön kupeeseen.

Helsingin kaupunki on hyväksynyt alustavasti muistomerkin perustamisen vankilassa Venäjällä vuosi sitten kuolleelle Aleksei Navalnyille.

Muistomerkki tulee olemaan penkki, joka sijoitetaan Neitsytpuistoon lähelle Venäjän suurlähetystön aitaa. Penkkiin tulee muistolaatta.

Muistomerkkihankkeen alullepanija on kansalaisjärjestö Initiative for Resistance and Dialogues (FoReDi ry).

Viime vuonna perustettu FoReDi vastustaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallintoa ja pyrkii edistämään vuoropuhelua poliittisesti eri mieltä olevien ihmisten välillä. Sen jäseninä on sekä Suomen kansalaisia että venäläisiä, joista osa on saanut poliittisen turvapaikan Suomesta.

Helsingin kaupungin toimiala ehdottaa muistomerkkipenkin sijoituspaikaksi puistokäytävän Tehtaankadun puoleisen pään vierustaa kallion edessä, jossa ei nykyään sijaitse muuta penkkiä.

– Me katsottiin täällä kaupungilla sillä tapaa, että penkille on siinä kohtaa tarvetta ja että siinä olisi ihan kiva istua, Helsingin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen kommentoi kaupungin päätöstä MTV Uutisille.

"Toimii jatkuvana muistutuksena"

FoReDi ry:n koordinaattorin Nikita Kirillovin mukaan järjestö on suunnitellut penkin sijaitsevan niin, että se näkyy jatkuvasti suurlähetystöalueella sijaitsevalle työntekijöiden asuinalueelle.

– Näin se ei toimi ainoastaan muistopaikkana vaan myös jatkuvana muistutuksena suurlähetystön henkilökunnalle Navalnyista, Kirillov toteaa.

Järjestön mukaan lähes kaikki Venäjän oppositiojohtajat uskovat Putinin hallinnon tappaneen Navalnyin.

– Aluksi [järjestön] suomalaisjäsenet ehdottivat, että Navalnyin mukaan nimettäisiin kokonainen katu tai puisto. Ymmärrämme kuitenkin, että historiallisten katujen uudelleennimeäminen ei aina ole perusteltua ja voi herättää kielteisiä reaktioita kaupungin asukkaiden keskuudessa, Kirillov toteaa MTV Uutisille.

Luomasen mukaan kaupungin päättäjät eivät katsoneet Venäjän lähetystön lähelle tulevan muistomerkin olevan kaupungin periaatteiden vastainen.

– Kyllä me ollaan arvioitu tämän yhdistyksen ehdotusta Helsingin kaupungin eettisten periaatteiden näkökulmasta ja sitä kautta tultiin siihen ratkaisuun, että näin toimitaan.

Tekijä ja suunnittelija etsitään Suomesta

Luomanen kertoo, että penkin hankinnasta ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa järjestö. Sen on Luomasen mukaan myös sitouduttava huolehtimaan penkistä sen asentamisen jälkeen.

Kaupungin tehtävä on puolestaan katsoa, että penkki on paikkaansa sopiva ja se täyttää kaupungin puiston penkeille asettamat vaatimukset.

Kirillov kertoo, että FoReDi pyrkii saamaan Navalnyin kannattajat mukaan hankkeen suunnitteluun.

– Me järjestämme Aleksei Navalnyin muistopäivänä 16. helmikuuta julkisen kuulemisen, jotta kaikki halukkaat voivat esittää mielipiteitään ja ehdottaa penkin suunnittelua, Kirillov sanoo.

Järjestö käy Kirillovin mukaan nyt neuvotteluja suunnittelijoita ja arkkitehteja kouluttavien suomalaisten oppilaitosten kanssa.

– Ehkä joku heistä suostuu laatimaan muistopenkin suunnittelun osana omaa portfoliotaan. Tämän jälkeen valitsemme projektin toteuttajan ja pyrimme löytämään sen Suomesta.

Aktivistit toivovat, että he voisivat vihkiä muistomerkin käyttöön Navalnyin syntymäpäivänä 4. kesäkuuta.

Luomasen mukaan aikataulu ei ole ongelma.

– Periaatteessa hanke voi edetä nopeastikin. Kunhan yhdistys on tänne suuntaan yhteydessä ja sovitaan penkkimalli ja muut yksityiskohdat, asia etenee.

Kolmas muistomerkki

FoReDi ry:n mukaan kyseessä olisi maailman kolmas Navalnyille omistettu virallinen muistopaikka maailmassa.

Ensimmäinen ja ainoa vastaava paikka Venäjällä on Navalnyin hauta Borisovskojen hautausmaalla Moskovan kaakkoisreunalla.

Toinen sijaitsee Lissabonissa, Portugalissa. Kivilaatta, jossa on Navalnyin nimi, hänen syntymä- ja kuolinpäivänsä sekä iskulause "Älä luovuta" portugaliksi, venäjäksi ja englanniksi, on asennettu 100 metrin päähän Venäjän suurlähetystöstä.

Helsinkiin tulevasta muistopenkistä uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

