Aleksander Barkov vain askeleen päässä harvinaisesta suomalaissaavutuksesta – Florida teki historiallisen tempun

Voitto oli Floridalle 13. perättäinen. Voittoputki on nyt seuran historian pisin.

Suomalainen on jo rikkonut oman yhden kauden maaliennätyksensä, joka oli ennen tätä kautta 35 maalia. Barkov on nyt vain yhden osuman päässä 40 maalin rajapyykistä, jonka suomalaisista ovat aiemmin pystyneet rikkomaan vain Jari Kurri, Teemu Selänne ja Patrik Laine. Kurri ja Selänne tekivät 40 maalia tai enemmän seitsemällä kaudella. Laine on onnistunut tempussa kerran.