Aleksander Barkovilta näyttävä oivallus jatkoajalla – Florida-kapteenilla väkevä ilta

Barkov on iskenyt alkukauden 11 ottelussa 12 tehopistettä. Suomalaisista Carolinan Jesperi Kotkaniemi on yltänyt samaan pistepottiin. Coloradon Mikko Rantanen on suomalaisista omilla luvuillaan. Hän on koko NHL:n pistepörssissä 11:s tehopistein 8+9=17.