Aku Sipolan putoushahmo Hannu Gandhi sai seksisymbolin maineen – näin näyttelijä kommentoi: ”Onhan hän aikamoinen epeli”

Sipola kertoi Made in Finland -sarjan lehdistötilaisuudessa nauravansa itse väitteille, että Gandhi olisi jonkinlainen seksisymboli, mutta myöntää hahmon olevan ristiriitainen tyyppi.

Sipola kertoo, että hänen hahmolleen on sovittu muutamia keikkoja keväälle ja hän haluaa tehdä niitä enemmänkin. Putouksen jälkeen näyttelijä aikoo kuitenkin pitää pienen tauon Hannu Gandhista.

– Hannu on vihastuttava ja rakastuttava hahmo. Häntä on ihana näytellä, mutta on ihana ottaa myös pientä pesäeroa häneen Putouksen jälkeen, Sipola sanoo.