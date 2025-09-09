Air Panaman turmalennon hylky heräsi eloon meren pohjassa

AirPanaman lento 680 joutui onnettomuuteen vuonna 2006. Nyt lentokone toimii korallien kasvualustana.

AirPanaman lento oli vuonna 2006 laskeutamassa Bocas del Toron lentoasemalle, kun se suistui kiitoradalta. Turma ei vaatinut kuolonuhreja.

Onnettomuudessa vaurioitunut lentokone upotettiin korallien kasvualustaksi. 

Korallien kasvu kestää noin parikymmentä vuotta ja nyt, kun onnettomuudesta on kulunut tarpeeksi aikaa ovat korallit kasvaneet lentokoneen päällä.

