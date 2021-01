Ainakin 13 ihmiselle liittovaltion syytteet Capitolin valtausyrityksestä – yksi oli varustautunut Molotovin cocktaileilla

Syytettyjen joukossa on muun muassa mies, joka meni luvatta edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin työhuoneeseen sekä mies, jolta löydettiin hallustaan 11 molotovin cocktailia.

Aiemmin muun muassa The Hill -uutissivusto on kertonut, että yli 50 ihmistä vastaan on nostettu syytteet paikallisella ja liittovaltion tasolla.