Afganistanin Kandaharissa pommi-isku shiiamoskeijaan – ainakin 32 kuoli

Toinen itsemurhaisku lyhyen ajan sisään

Afganistanin väestöstä noin 10 prosenttia on shiiamuslimeja. Monet heistä ovat hazaroja, joita on vainottu Afganistanissa pitkään. Afganistanissa elokuussa valtaan noussut Taleban on luvannut suojella maan shiiavähemmistöä, vaikka sillä on omaakin historiaa shiiojen vainoamisesta.