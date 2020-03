Afganistan ei ole sitoutunut Taleban-vankien vapauttamiseen – "Väkivallan vähentäminen jatkuu"

Ghani lausui kommenttinsa päivä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Taleban-järjestö allekirjoittivat historiallisen sopimuksen, joka toteutuessaan tarkoittaisi amerikkalaisten joukkojen lähtemistä vähitellen Afganistanista. Sopimuksen on toivottu johtavan myös siihen, että Taleban ja Afganistanin hallinto aloittavat vihdoin suorat neuvottelut maan tulevaisuudesta.

Sopimuksen mukaan 5 000 Taleban-vankia pitäisi vapauttaa siihen mennessä, kun maan sisäisten neuvottelujen pitäisi alkaa, kertoo Washington Post. Neuvottelujen on määrä alkaa 10. maaliskuuta.

Osittain tulitauko jatkuu



– Väkivallan vähentäminen jatkuu, tavoitteena on saavuttaa täysi tulitauko, presidentti sanoi.

Yhdysvalloilla on ollut joukkoja Afganistanissa 18 vuotta. Tuona aikana maassa on kuollut noin 2 600 amerikkalaissotilasta. Rahaa sotaan ja Afganistanin tukemiseen on kulunut noin biljoona dollaria.