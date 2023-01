Abortin vastustajille merkittävä takaisku Etelä-Carolinassa

Torstainen päätös on merkittävä takaisku abortinvastustajille konservatiivisessa Etelä-Carolinassa.

Etelä-Carolinan päätös on ensimmäinen kerta, kun osavaltion korkein tuomioistuin kumoaa tiukan aborttilain maan korkeimman oikeuden kesäisen päätöksen jälkeen.

Kesäisen päätöksen jälkeen Yhdysvallat on jakautunut osavaltioihin, jotka pyrkivät rajaamaan aborttioikeutta, sekä niihin, jotka pyrkivät vahvistamaan samaista oikeutta. Rajoituksia on kyhäilty pääosin maan eteläosissa ja keskilännessä, aborttioikeutta on sen sijaan vahvistettu erityisesti rannikkoalueilla.